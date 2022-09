Kolumn: parimad asjad elus on tasuta

Üha enam võib tunda, et mitte minu enda otsused pole edaspidi need, mis muudavad mu elu. Praegu ümbritsevat tajudes ja jälgides ei anna see just põhjust optimismiks. Seda inimesele loomupärast hoiakut, et ees on rohkem head, varjutab sisimas kahtlus, mida tunnistada ei taha. Elu mõtteks on ikka elu ise ja kõik, mis seal parasjagu ette tuleb. Et maailm on hulluks läinud, saavad öelda nüüd kõik, kui muidugi selleks mahti leitakse. Praegu on ka esiletõusmiseks soodne aeg. Justkui sogases vees kala püüdmine. Nähtavaks saada on võimalus neil, kes muidu vaenujalal ja üksteist süüdistavad, vaieldes selle üle, kumma lahendused ja tee õigemad oleks. On ammu teada, et ettearvamatu inimfaktor on see, mis muudab asju ja elu, ja mitte alati parimal moel. See tähendab, et inimesele antud vaba tahe ja valikuvõimalus ei vii just alati tarkade, inimest säästvate otsusteni. Ikka ahnus ja teiste allutamine annavad tooni ja on enim kuuldavad-nähtavad.