Lähipäevadel ilm külmemaks ei lähe

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva selge või vähese, Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub idakaaretuul 1-7 m/s, hommikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 0 kuni +6, maapinnal kuni -4, rannikul kuni +11 kraadi. Esmaspäeva päeval pilvisus lõuna poolt alates tiheneb ja kohati võib veidi vihma sadada. Puhub valdavalt idakaaretuul 1-7 m/s. Sooja on 13-18 kraadi.

Teisipäeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaaretuul 2-8 m/s. Sooja on 2-8, maapinnal kohati -1, rannikul kuni +12 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgmistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Lõunatuul tuul tugevneb 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 13-17 kraadi.