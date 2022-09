Rakvere uue koolimaja müürid on juba tükk aega püsti ja hoonel katuski peal. Maja enam kõrgemaks ei sirgu, kuid selle seinte vahel jätkub kuhjaga askeldamist. Rakvere I ja II 8-klassilise kooli ning osa Rakvere I Keskkooli õpilasi on need, kes hakkavad Rakvere III Keskkooli nime kandvas õppeasutuses tarkuse kogumist jätkama. Koolis hakkab õppima üle 1000 õpilase.