Haljala vallavalitsus teeb volikogule ettepaneku siduda lasteaia kohatasu alampalgaga

Haljala vallavanema Anti Puusepa sõnul on lasteaia kohatasu muutmise vajaduse tinginud lasteaia majanduskulude tõus, mille põhjuseks on hüppeliselt kasvanud elektri- ja toiduainete hind. "Haljala vallas on lasteaia kohatasu püsinud muutumatuna alates 2018. aastast, kuid valla uue eelarvestrateegia arutelude käigus on tekkinud arusaam, et üleüldist hinnatõusu arvestades tuleb korrigeerida lisaks teistele teenuste hindadele lasteaia kohatasu suurust," selgitas ta. "Vallavalitsuse soov on kohatasu tõusuga tagada, et lasteaiateenuse ja lastele valmistatava toidu kvaliteet valla rahaliste vahendite vähenemise tõttu tulevikus ei langeks."