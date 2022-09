1972. a. rajooni künnivõistlus korraldatakse teistmoodi kui eelmistel aastatel – tegeliku töö juures. Põhjuseks said majanditest tulnud ettepanekud, samuti Tartu rajooni kogemused. Seal on künnivõistlusi selliselt organiseeritud juba aastaid. Osa saab võtta iga künnimees, kes on täitnud oma majandis 6. oktoobriks vähemalt 30 vahetusnormi ja pidanud kinni põhinõuetest.