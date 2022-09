Terviseamet hoiatab soojavee temperatuuri alandamise eest

Terviseameti keskkonnatervise osakonna juhataja Leena Albrehti sõnul loob soojavee temperatuuri reguleerimine trassis soodsad tingimused legionella levikuks. Tegemist on ägeda kuluga bakteriaalse päritoluga nakkushaigusega, mis 5-15 protsendil juhul lõppeb surmaga. "Energia säästmine peab olema mõistlik. Pigem tasub lühendada duši all käimise aega, kui muuta veetrassi temperatuuri, mis omakorda võib kaasa tuua bakteri säilimise ja paljunemise veevärgis," selgitas ta.

Albrehti sõnul paljuneb bakter veetemperatuuril +20 kuni +45 kraadi ega paljune temperatuuril alla +20 ning üle +60 kraadi. "Seetõttu on oluline, et soojaveesüsteemis oleks vee temperatuur vahemikus 50-60 kraadi ja külma vee temperatuur mitte kõrgem kui 25 kraadi, soovitavalt 20 kraadi," selgitas ta ja lisas, et samadest vahemikest on soovitav lähtuda ka neil, kellel on oma boiler või muu olmevee soojenduse süsteem.