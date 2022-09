Üle pika aja avati taas söökla “Oktoober” Tallinna tänavas. Silma rõõmustab uus, kaunim sisustus. Söökla on nüüd iseteenindav. Kohti on 46. Vajaduse korral saab neid juurdegi seada. Kaader veel täielikult komplekteeritud ei ole. Puudus on kokkadest ja muustki rahvast. Restoran läheb aga remonti ja sealt loodetakse inimesi juurde saada. “Oktoober” on avatud kella 8–18.