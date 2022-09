Juhtkiri: kui hingamisaparaat välja lülitub

Kas elektri hind on spekulatiivne, selle välja uurimine ületab maakonnalehe ajakirjanike pädevuse. Ei ole sellele väitele kinnitust leidnud ka üleriigilised väljaanded. On küll oletusi, aga küsimustele, kes, kus, kuidas, pole vastuseid seni veel pakutud. Seega ei saa avalikult välja öelda, et elektrienergia hind on üles aetud kunstlikult ja keegi kuskil ei jõua oma ülikasumeid kokku lugeda. Me siis ei ütle ja laseme lugejal endal otsustada.