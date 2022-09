Ain Suurkaev kompuutertomograafis, mis on hädavajalik, aga samas ka üks suurimaid elektritarbijaid Rakvere haiglas.

Järsult tõusnud elektrihinnad on ühteviisi probleemiks Rakvere haiglale, Kunda Nordic Tsemendile ja Estonian Cellile. Kuigi ärevus on suur, jätkatakse tegevust lootuses, et ehk riik leiab lahenduse, kuidas taevastesse kõrgustesse kerkinud hinda kompenseerida.