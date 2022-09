Laupäeval tuleb kuni 15 kraadi sooja

Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati võib sadada vähest vihma. Mitmel pool tekib udu. Puhub valdavalt idakaare tuul, saartel kagu- ja lõunatuul 1–6 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –1 kuni +6 kraadi, rannikul on kuni 9 kraadi sooja.