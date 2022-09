Tamsalus on käimas puhastusseadmete ehitamine. Praegusel heitvete ülepumpamisjaamal on mitu ehituslikku viga ja ta ei täida täielikult oma ülesannet. Töö puhastusseadmete rajamisel edeneb aga liiga aeglaselt. 1. septembriks oli plaanitud ehitusülesannetest täidetud vaid 21%. Nappus on tööjõust ja materjalidega varustamine lonkab.