Volikogu ja vallajuhid: Vinni spordikompleksi ei tuleks jätkata aktsiaseltsina

Aktiaseltsiks muudeti VSK 1998. aastal, kuid ta on sada protsenti valla oma – ainuke aktsionär on Vinni vald. Seetõttu nimetas vallavanem Rauno Võrno seda ka volikogus hellitavalt valla "suureks tütreks".

Lisatoetust taotles "suur tütar" erakordselt kõrgetele elektriarvete maksmiseks. Istungil märkis opositsioonijuht, EKRE-sse kuuluv Evelin Poolamets, et viimase kahe majandusaasta aruande järgi on aktsiaseltsil 80 000 euro väärtuses jaotamata kasumit, ning küsis: miks ei võeta taotletud summat hoopis sealt. Tuliseks kiskunud vaidluses avaldas ta arvamust, et VSK praegused juhid ei saa oma tööga hakkama ning lahkus protesti märgiks saalist veel enne toetuse andmise üle hääletamist.