Vallbaumi sõnul läheb elu edasi ka pärast vallavolikogu esimehe valimist

Ainar Sepnik oli Einar Vallbaumi vallavanemaks oleku perioodil töötanud neli aastat ametnikuna tema alluvuses. Viru-Nigula vallal on praegu palju pakilisi asju teha. Vallbaumi sõnul me elame kriisiajas. "Elekter on kallimaks läinud. Küte on kallimaks läinud. Hinnad ei tõuse ainult Viru-Nigula vallas. Nad tõusevad üle Eesti igal pool. See on üle Eesti omavalitsuste probleem," rääkis ta.