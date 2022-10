Tsemenditehases “Punane Kunda” käib möödunud nädala algusest III liini remont. Peamised remonditegijad on Riia “Promstroiremondi” töömehed. Poolsada neist on järjekindlalt ametis Kundas. Suurema remondi ajaks tuuakse aga abiväge mujaltki. Tööl on veel tsemenditehase oma mehi ja leningradlasi, kes laovad pöördahju voodrit.