Pooled eestlastest arvavad, et on hädaolukorraks valmistunud

Mis mõjutas teid hädaolukorraks valmistuma?

Anneli: 2010 augustitorm viis Väike-Maarja kiriku torni minema. Ümberkaudsetes külades oli nädal aega elekter ära ja pool küla käis meil telefoni laadimas, sest meil oli elekter. Siis nägid seda asja kõrvalt, et kui sul pole nädal aega voolu ja sa pole mitte millekski valmistunud, kui keeruline võib see elu olla. Peale seda vaatasin sellise pilguga, et kas mul on nädalaks süüa ja nii edasi. Kuidas ma kodus hakkama saan näiteks elektrikatkestuse korral. Ma ei mõtle, et Putin meile tuumapommi paneb, aga jumal teda teab. Seda hullu ei tea kunagi.