Kolumn: kõrgem matemaatika

Õhtulehes oli rubriik “Juurika Jorss”. Pildi peal olid pikk kõhn mees portfelli ja prillidega ja lühike paks mees mutrivõtmega. Pikk mees ütles: “Mul on kõrgem haridus.” Ja paks mees mutrivõtmega ütles: “Aga mul on kõrgem palk.” Noorem teaduslik töötaja sai sealt innustust. Läks ja võttis akadeemiast lahti ja läks kolhoosi traktoristiks. Sai kohe korteri ja normaalse palga peale. Elu nagu lill. Üks tõrvatilk oli siiski ka. Ankeedis oli küsimus hariduse kohta. Et palju on. Ja kuidas sa ikka eristud kohalikest? Või tunnistad, et oled ülekvalifitseeritud? Kirjutas, et kuus klassi. Paar aastat oli kõik hästi. Täitis plaani. Sai preemiat. Autahvel. Kuni kolhoosi juhatus leidis, et nii ikka ei lähe. Tubli mees. Aga haridust vähe. Peaks edasi õppima. Astuski õhtukooli. Klassid täis. Töökaaslased kõik koolis. Täiendasid. Haridust. Õppe­edukus enam-vähem. Vedas ennast klassist klassi. Kuni ükskord kutsuti tahvli juurde. Võrrandit lahendama. Kus pidi teadma ringi pindala valemit. A tal meelest läinud. Kellega ei juhtuks. Et unustad. Ta hakkas tahvli nurgas vargsi ringi pindala valemit integraaliga tuletama. Ja sai negatiivse tulemuse. Pühkis siva lapinurgaga kriidi maha ja hakkas otsast peale. Õpetaja, aru saamata, mis toimub, otsustas siiski, et ei sekku. Õpilane ju töötab. Aga tulemus oli jälle miinusmärgiga. Ei saa ju ringi pindala olla miinustes! Siis ei pidanud karjak tagant pingist enam vastu ja sosistas kätt suu kõrvale pannes üle klassi: “Vaheta rajad ära!”