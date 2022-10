Eeloleva nädala esimene pool veel miinuskraade ei too

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Hooti sajab vihma, pole välistatud äike. Puhub lõuna- ja edelatuul 7-12, puhanguti 18, rannikul 10-14. Puhanguti ulatuvad tuuleiilid 23 m/s. Hommikul pöördub tuul järk-järgult läände. Sooja on 7-11 kraadi. Esmaspäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab mõnes kohas vihma, pärastlõunal on sajuvõimalus väiksem. Puhub lääne- ja loodetuul 8-12, puhanguti 18 m/s. Rannikul ulatub tuule kiirus 10-14, puhanguti 20 m/s. Keskpäeva paiku Lääne-Eestist alates tuul tasapisi nõrgeneb. Sooja on 10-13 kraadi.

Teisipäeva öösel pilvisus tiheneb. Vihmasadu jõuab kesköö paiku Liivi lahe ümbrusse ja laieneb kiiresti üle mandri. Puhub läänekaaretuul 3-9 m/s, öö hakul põhjarannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 4-9, rannikul kuni 11 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ja vihmahoogudega ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9, Liivi lahe ümbruses puhanguti 15 m/s. Sooja on 8-13 kraadi.