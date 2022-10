Tugev tuul Lääne-Virumaale ilmselt ei jõuagi

Esmaspäeval liigub madalrõhkkond edasi Karjala ja Venemaa poole ning hakkab Lääne-Eestist alates vähehaaval nõrgenema. Just Lääne-Eestit ja saari külastasid nädalavahetusel tugevad tuuled.

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Hooti sajab vihma ja kohati on äikest. Puhub edela- ja läänetuul 7-12 m/s, puhanguti 17. Saartel ja rannikul ulatub tuule kiirus 10-15, puhanguti 22 m/s. Sooja on 6-12 kraadi.