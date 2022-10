Juhtkiri: kabinetis sündinud

Ütlust, et miski on kabinetis sündinud, kuuleb õige sageli. Enamasti tähendab see seda, et mis tahes kabinetisügavuses ilmavalgust on näinud, elulooma sellest ei saa. Kui kabinetis sünnib idee, on see eluvõõras ja sel pole kuigi palju ühist sellega, milleks see esmapilgul üldse sünnitatud ongi.