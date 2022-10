Põlengus hukkus vanem mees

Peagi tuli Toivo ukse taha üle tee elav vanem naine Linda, kes palus kutsuda päästjad. Toivo sõnul haaras ta kümnekilogrammise tulekustuti ja läks asja ise kontrollima. Veendunud, et tegemist ongi tulekahjuga, helistas ta häirekeskusesse. Linda ütles, et tema mees Uku jäi majja. Selle info edastas Toivo samuti päästekorraldajale. Mõlema kaasa vanus on üle 80.