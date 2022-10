Sotsiaalkindlustusameti analüütik Martin Pretke ütles, et sel kuul on Lääne-Virumaal makstud peretoetusi keskmiselt 199 eurot 6796 inimesele.

Ametkonna kommunikatsiooni­spetsialist Elis Maria Oldekop väitis, et 2022. aasta keskmine perehüvitiste suurus maakondade arvestuses on 200,6 eurot. Oktoobrikuus on saanud Eestis tervikuna perehüvitist