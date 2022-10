Väike-Maarja vald müüb oksjonil vara

Väike-Maarja vald annab oma kodulehel teada, et müüb osa vallas kasutusel olnud tehnikast. Oksjoniportaalis osta.ee on üleval neli eset: ekskavaator EO-262, mis on paremini tuntud kui JuMZ, kallur MAZ-5551, greider DZ-99A ja pöördsahk. Masinate alghind jääb vahemikku 1000–2500 eurot.