Võimalik, et president Alar Karis peab mind nüüd natuke ületöötanud ajakirjanikuks. No juhtus Uhtna koolis nii, et ma istusin laua taga, kirjutasin, nina arvutis, lugu presidendi käigust Oleg Grossi juures. Ja ma ei märganud, et president on koos saatjatega mul tegelikult selja taga. Isegi püsti ei taibanud ehmatusest tõusta, vana tolgus. Tund hiljem presidenti intervjueerides tegin teise lapsuse: vihjasin, et Karis võiks Putinit natukene kägistada. Õnneks oli minuga sama laua taga kolleeg Kuulutajast, Katrin Uuspõld, ja tema naiselikud ning toredad küsimused lihvisid minu omade nurki maha. Üks Katrini küsimus, ja eriti sellele saadud vastus, oli nii tore, et kolleegi loal ma laenasin selle meiegi väljaandesse.