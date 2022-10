Lähipäevil on ilm valdavalt sombune

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva pilves ilm. Ajuti sajab vihma, Kirde-Eestis võib sekka tulla lörtsi. Puhub lõuna- ja edelatuul, vastu hommikut Lääne-Eestis läänekaaretuul 3-9 m/s. Sooja on 3-9, öö hakul Ida-Eestis kohati nullkraadi lähedal. Teisipäeva päeval on pilves ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 8-11 kraadi.

Kolmapäeva öösel on samuti pilves ilm ja kohati sajab vähest vihma. Tuul on muutliku suunaga 1-6 m/s. Sooja on 3-8 kraadi. Kolmapäeva päeval on enamasti pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-9 m/s. Sooja on 6-10 kraadi.