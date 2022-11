Tervishoiutöötajate puudus teravneb

Riigikontrolör Janar Holm ütles, et Eestis on perearstide põud, eriarstiabi järjekorrad pikad ning teiste ravitasandite probleemid kuhjuvad omakorda õendusabis ja erakorralises meditsiinis. "Vaatamata sellele, et tervishoiutöötajate puudusest on kaua räägitud, on probleem süvenenud," märkis Holm ja lisas, et nii jõutakse arsti visiidile ja alustatakse raviga hiljem, kui võiks. Riigikontrolöri sõnul põhjustab see omakorda suuremat kahju tervisele, koormab veelgi rohkem personalipuuduses vaevlevat tervishoiusüsteemi ning suurendab tervishoiukulusid