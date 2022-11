Festival toob Rakverre 13 kirgast kultuurisündmust

Pühapäeval, 6. novembril saab Rakvere kultuurikeskuse eestvedamisel alguse kolmas Rakvere kultuurifestival, mille eesmärgiks on nädala jooksul pakkuda erinevaid kultuurielamusi ja sündmuseid igale eale.

"Festivali kavast leiab sellel aastal 13 kirgast kultuurisündmust ja suur rõõm on teatada, et kauaoodatud Rahvusooper Estonia maailmakuulus muusikal "Minu veetlev leedi" läheb Rakvere spordikeskuses täismajale," ütles Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte. Ta lisas, et veel viimased õnnelikud saavad siiski veel tähtmuusikalile pileteid soetada.

Rakvere kultuurifestivali, mis toimub 6. – 13. novembrini, avab Virumaa Kammerorkestri 86. kontsert, kus esmaettekandele tuleb Rein Rannapi kontsert tromboonile, keelpillidele ja löökpillidele. Solist on Teno Kongi, dirigent Toivo Peäske. Kontserdile on aukülalisena oodata ka maestrot ennast.

Festivali lõpetab Virumaa Noorteorkestri 25. juubelikontsert. Sügisesel balletiõhtul saab Rakvere teatri laval näha Eesti professionaalseid balleti- ja kaasaegsed tantsijad ning osa saada rock-balletist "Rock-a-Rella".

"Toome kunstihuviliste ette Jule Käen-Tormi kunstinäituse Rakvere Spordikeskuses. Uus vinoteek Mullistuudio on aga publiku poolt niivõrd hästi vastu võetud, et Paul Neitsovi kontsert on välja müüdud," ütles Alte. Ta lisas, et sellest ei tasu ennast heidutada lasta ega koju konutama jääda. "Tuleb hoopis sammud Lääne-Virumaa keskraamatukokku seada, kus saab kohtuda vaimuka ja nobeda sulega Olav Osoliniga."

Rahvamuusikaansambel Kungla viib kuulajad reede õhtul oma pilli- ja laululugudega õnnemaale jõudu ammutama ja laupäeva hommikut tervitatakse linnavalitsuse valges saalis peresõbraliku beebikontserdiga.

​Keskpäeval saab nautida orelikontserti "Bach ja palved" Rakvere Kolmainu kirikus, päeva teises pooles aga ajaloohõngulist Renessanssballi Rakvere Kultuurikeskuses.

Eve Alte tõdes, et Marko Matvere ja Ooper Kvarteti kontsert "Straussidest Otsani" on välja müüdud. "Oleme oma publikule väga tänulikud, kes on festivali nii hästi vastu võtnud," rõhutas ta. "Samuti täname oma koostööpartnereid ja täname südamest maestro Arvo Pärti, kes on Rakvere Kultuurifestivali patroon ka sellel aastal," sõnas Eve Alte ja soovis kõigile lennukat kultuurisügist.