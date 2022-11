Lähipäevad miinuskraade ei too

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vihma, sajutõenäosus on suurem Lääne- ja Põhja-Eestis. Puhub edela- ja lõunatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 2-8, saarte rannikul kuni 10 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja lõunatuul 6-10, puhanguti 13 m/s. Lainekõrgus on 0,6-1,2 meetrit. Kohati võib veidi vihma sadada. Nähtavus on heast mõõdukani. Sooja on 4-6 kraadi.

Esmaspäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab Põhja-Eestis kohati vihma, vastu õhtut jõuab saartele merelt uus vihmasadu, mis levib edasi mandrile. Puhub edela- ja lõunatuul 6-13, rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 5-10 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja lõunatuul 6-10, puhanguti 13 m/s. Lainekõrgus on 0,6-1,2 meetrit. Ilm on olulise sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 4-6 kraadi.

Eeloleval nädalal jätkuvad sombused sügisilmad, sajab vihma ning päevased õhutemperatuurid jäävad 8 ja 12 kraadi vahele.

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva pilves ilm. Vihmasadu liigub üle maa itta. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 18 m/s. Pärast keskööd pöördub saartelt alates läände. Sooja on 3-9 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves, üksikute selgimistega ilm. Ennelõunal sajab saartel kohati, mandril aga laialdaselt vihma. Pärastlõunal harveneb sadu ka mandril. Küll aga jõuavad saartele hilisõhtul uued vihmapilved. Puhub lääne- ja loode-, ennelõunal Ida-Eestis ka edelatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 18 m/s. Õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja on 8-11 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves ilm ja vihmasadu liigub saartelt mandrile. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde ja ulatub 2-8, rannikul puhanguti 11 m/s. Pärast keskööd tugevneb saartelt alates edelatuul 5-10, puhanguti 14 m/s. Sooja on 4-10 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves, üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub edelatuul 5-10, puhanguti 14 m/s. Sooja on 9-12 kraadi.