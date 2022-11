"Laupäeval on üks selle aasta viimaseid tõeliselt sooje päevi. Üle Eesti liigub väga soe õhumass ühes tugeva lääne- ja loodetuulega. Termomeetri näidud võivad mõnel pool kuni 14 kraadini küündida," rääkis sünoptik. Novembrikuu kõigi aegade maksimum Eestis on olnud 15,2 kraadi, kuid see on mõõdetud vahetult kuu alguses.