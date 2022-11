Unenäod võivad olla nii kokkuvõtted päevast kui ka probleemide lahendamise juhendid

Unenäod tekivad inimestel kõige tihedamini REM-une ehk kerge une faasis, sest siis on inimeste aju visuaalset infot töötlev osa ja emotsioonidega seotud osa aktiivsed. Unenõustaja sõnul võib öelda, et me näeme magades justkui hallutsinatsioone. »Unenägude ajal on ajus hästi emotsionaalne ja visuaalne seisund ning sealt need pildid tulevadki. Miks need unenäod täpselt tekivad, seda me ei tea,» rääkis Vernik.