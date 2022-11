Tuleva nädala lõpp kisub sulale

Esmaspäeval koondub kõrgrõhuala Venemaale ja selle lääneserv katab Eestit. Öö hakul on üksikuid kergeid lumehooge, vastu hommikut lisandub lumepilvi, mis liiguvad üle Eesti ja pärastlõunal eemalduvad. Lisanduva lume kogus on aga tõenäoliselt üsna väike. Skandinaaviast survet avaldava madalrõhkkonna tõttu puhub tugev kagutuul. Õhutemperatuur on öösel saartel kuni -5, mandril -6 kuni -12, päeval -5 kraadi piires, saartel nulli ümber.