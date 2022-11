Tänavaposti lõhkuja tunnistas oma teo üles

Rakvere abilinnapea Kert Karus ütles, et täna sai linnavalitsus kirja, kus noormees tunnistas oma teo üles ja väga vabandas. Abilinnapea sõnul jõutakse temaga kokkuleppele tehtud kahju hüvitamises. Kahjusumma on veel täpsustamisel.

Karuse sõnul on ka varem juhtunud, et eksinu on oma teo vabatahtlikult üles tunnistanud.