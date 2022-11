Nädal jäi puudu: pea 55 aastat samas kohas tööl

1967. aasta novembris tuli noor Maie Vaigur pärast kooli lõpetamist Rakveresse tööstuskombinaati tööle. Kas eriala sattus olema nii südamelähedane, et naine kõik need aastad ühes ja samas kohas toimetada tahtis? "No ei tea, lihtsalt on läinud nii, et ei ole mujale jooksnud," avaldas Vaigur. Esimest tööülesannet mäletab naine hästi. Ta puhastas pilliroovaipade tegemise jaoks pilliroogu. "Mäletan, et kontori sein oli tol ajal pilliroovaipasid täis," meenutas Vaigur kuuekümnendate sisustusstiili.