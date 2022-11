Õllemeister Enn Kärblane: igaks elujuhuks on oma õlu

Skandinaavia maade õlletehnoloogiakoolis Taanis õllemeistriks õppinud Enn Kärblane töötas Saku õlletehases üle kahekümne aasta, suurema osa ajast peaõllemeistrina. Tema käe all on ilmavalgust näinud Originaal, Rock, Kuld, Abbey ja Saku On Ice.