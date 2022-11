„Parima naistriatleedi tiitlit on tore pälvida, kuigi endale tundub, et see hooaeg ei olnud kõige edukam,“ rääkis Kivioja tunnustusürituse järgses intervjuus triatloniliidu vahendusel. „See on samuti tore, et hooaja lõpus saab kogu triatlonikogukond kokku ning saadakse üheskoos tunda head meelt oma saavutuste üle.“