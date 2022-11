Rakvere linnavalitsusse saab esitada kandidaate Kroonimärgi andmiseks

Rakvere Kroonimärgi teenetemärki on välja antud alates 1996. aastast. Sel aastal pälvisid aumärgi Rakvere Spordikooli võrkpallitreener Ellen Aros, Lääne-Virumaa Keskraamatukogu lasteosakonna juhataja Reet Tomband ning ettevõtja, AS Later GR juht Raivo Saremat.