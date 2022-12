Kolumn: ma armastan seda wäge täis linna. Ikka veel

Jõulud koha käes ja Triini’cesel jälle ärev aimdus, ei saa tema linna asja rahus ajada ja lehe neegrid tüütawad iga aasta sama kuuse jutuga ... Oeh. Oleks Triini seda waremalt tiadand, ei oleks tema ilmaski lasknud endale kärblaseid pähe ajada. Sie juhtus walimiste ajal, kui libeda keelega ja walskuse meelega poliitikuked temale iga sugu wale lubadusi andsiwad ja nii moodi Triini omal sõrme ümber keerasiwad. Päramiseks ajasiwad need paabulinnud ja karupojad ja wälgumihkelid tal pidu ajal puntra tantsuga pia sassi ja sokutasiwad lepingut alla kirjutama ja sial oli mustaga ja walgega juba ette kirjas, et kõikse ohtlikum wainlane on Rakowori linnale üle ilma kuulus must-kunstnik ja faqiir Teet Esimene ehk härra Suur, kes on kogu linna rahwa ja terwe Eesti maa (ja pool ilma takka järgi) ära teinud oma needustega ehk ise wärki jõulu (kah!)kuuskedega. Seda roppust ei saanud isa maalised noor sandid meie kristlikus linnas mitte lubada. Kui walimiste pidud läbi ja meeled kaineks sai­wad, oli juba hilja kahjetseda. Nii ongi meie Triini nüüd igal aastal enne jõule kui ära tehtud, sest tema ei saa Peetri Katariina kombel omale mehi jalaga segada: tema on kristlikus abielus mehe naine ning tema piab nendega kuidagi läbi saama, olgugi et need teda hirmsaste petsiwad ja musta walgeks luuletasiwad. Mida nüüd waga naiste rahvas piaks tegema, et meele haigust eemale peletada?