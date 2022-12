Raamatukogu suletakse kolmeks päevaks

Kahel päeval – 7. ja 8. detsembril – on esimesel korrusel siiski võimalik lugeda värskeid ajalehti ja tagastada raamatuid ning saab kätte reserveeringud. Reedel, 9. detsembril on maja välisuks suletud, raamatuid saab tagastada tagastuskastidesse.

Lääne-Virumaa keskraamatukogu direktor Kaili Õunapuu-Seidelberg ütles, et inventuuri peaks tegema raamatukogus korra kümne aasta jooksul. "Meie tegime viimati kuus aastat tagasi, aga aeg-ajalt on hea üle vaadata, mida enam ei ole," sõnas ta ja lisas, et ükshaaval on vaja üle lugeda 99 608 eksemplari.