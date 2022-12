Lasila kruusakarjääris on kaevandatud aastakümneid. Karjääri eripäraks on see, et osa sellest asub Tapa valla, osa aga Rakvere valla alal. Praegu menetluses olev Siseki taotlus hõlmab ala pindalaga 11,38 hektarit. Alal tegi eeluuringu Eesti geoloogiakeskus 2014. aastal.