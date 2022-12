Viirushaigused tõstavad pead

Ülemiste hingamisteede nakkustesse haigestunute seas on enim kuni viieaastaseid lapsi, kuid samas on haigestunute lisandumine väikeselaste hulgas peatunud. Rakvere Triinu, Kungla ja Kadrina Sipsiku lasteaiast öeldi, et sel nädalal olid lausa pooled lapsed kodus. Rakvere Rohuaia lasteaed toimetab tavapärases rütmis.

Rakvere Triinu lasteaia direktori Raido Parve sõnul on lapsi rühmades järjest vähemaks jäänud. "Osa on kõhuviiruses ning teisi vaevavad külmetushaigused," rääkis Parve. Sel nädalal käis 203 lapsest kohal sadakond. Lisaks lastele on haiged mõned kasvatajad.

Loodame, et olukord taandub jõuludeks. Anu Faelmann-Klaus Kadrina lasteaia Sipsik direktor

Kadrina lasteaia Sipsik direktor Anu Faelmann-Klaus nentis, et viimane kuu on üsna keeruline olnud. Haiguspuhangu tõttu on rivist väljas nii lapsed kui ka töötajad. Faelmann-Klausi sõnul on ta pidanud mõnevõrra tööd ümber organiseerima, et rühmadesse õpetajaid jaguks. Direktor selgitas, et andis näiteks liikumisõpetaja ja ujumistreeneri rühmadesse appi. 212 lapsest on sel nädalal kohal käinud natuke üle saja. "Loodame, et olukord taandub jõuludeks," lausus Faelmann-Klaus.

Rakvere Kungla lasteaia direktor Liidia Bobkova ütles, et neil hakkab puhang taanduma. Olukord olevat kõige hullem olnud kaks nädalat tagasi ja siis olid ka paljud töötajad haiged. Bobkova sõnul kimbutavad õpetajaid ja lapsi külmetushaigused ning koroona. Sellel nädalal oli 209 lapsest kohal 100–130.

Rakvere Rohuaia lasteaia direktori Ene Noole sõnul on neil olukord tavapärane, sest 238 lapsest on kohal olnud kolm neljandikku. "Ei tohi kiita, aga olukord pole väga hull. Me ise ka mõtlesime, et millest see tuleb, et meil hirmsat puhangut pole. Ehk on see tingitud renoveeritud majast ja selle korralikust ventilatsioonist," rääkis Nool. Samas tõi Nool esile, et lapsed viibivad palju õues ja nende tervis on seetõttu tugev.

Rakvere Haigla AS-i juhatuse esimees Ain Suurkaev ütles, et haiglas statsionaarseid COVID-iga ega gripiga patsiente ei ole. "Eile viisime oma ainsa COVID-iga patsiendi Lääne-Tallinna keskhaiglasse," nimetas ta. Suurkaevu sõnul tuleb küll ette kaasuvat COVID-it, mis tähendab, et näiteks jalaluumurruga patsiendil avastatakse koroona ning teda tuleb ravida isolatsiooni tingimustes. Enamasti on koroonapositiivsed patsiendid asümptomaatilised ja haiglatöötajad saavad keskenduda põhihaiguse ravile.