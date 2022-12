Pühapäevane ilm pakub vaikust enne tormi

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva pilves selgimistega ilm. Saartel ja rannikualadel sajab vähest lund ja kohati esineb udu. Puhub valdavalt lõuna- ja kagutuul 2-8, läänerannikul puhanguti kuni 13 m/s. Külma on 7-12, saartel ja läänerannikul 1-6 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt kagutuul 2-6 m/s. Ilm on olulise sajuta, võimalik on udu. Nähtavus on hea või mõõdukas. Külma on 7-10 kraadi.