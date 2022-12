Haljala spordi- ja kultuurikeskuse juhiks saab Urmas Lindlo.

Urmas Lindlo kinnitas, et temast saab Haljala ühendatud spordi- ja kultuurikeskuse juht. "Haljalas on palju asjalikke inimesi ja ma loodan, et senisest meeskonnast tulevad kõik kaasa," rääkis Lindlo ja lisas, et esimese asjana tuleb meeskond tööle panna. Lindlo asub uuel ametikohal tööle 1. jaanuarist.

Haljala valla kommunikatsioonispetsialist Kent Kerner kinnitas, et Haljala spordi- ja kultuurikeskust hakkab juhtima Urmas Lindlo. Kerneri sõnul on valla ootus uuele juhile see, et sport, kultuur ja noorsootöö hakkaks ühte jalga käima. "Oleme Lindloga valla ootustest pikalt ja põhjalikult rääkinud ning ootame, et tekiks tervik. Leiame, et kultuurikorraldaja ei pea ainult kultuuri korraldama ja spordikorraldaja ainult sporti," kõneles Kerner.