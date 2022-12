Tori vald käis Kadrinas spordielu korraldamist õppimas

Kadrina on jäänud Tori vallale silma, kui vald, kellel on elanikele olemas head võimalused sportimiseks. Eesotsas spordikeskusega, kus on ka ujula, mis pole niivõrd väikses kohas sugugi tavaline. Lisaks tervise- ja suusarajad. Rääkimata madalseiklusrajast, maadlus- ja korvpallivõimalustest. Märkamata ei olnud Tori külalistel ka jäänud ka Pariisi küla ettevõtmised ja järgmisel aastal Tallinna lauluväljakul maailmakarikaetappi korraldav Vahur Leemetsa ägedad tegemised.

"See on ühinenud vald. Nad otsivad, kuidas spordivaldkonda kõige mõistlikumalt ümber korraldada," selgitas Kadrina vallavanem Kairit Pihlak ja tõdes, et ka inimesed teistest meie maakonna valdadest on küsinud, kuidas Kadrinas nii palju toredaid üritusi toimub.