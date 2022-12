Maaeluminister Urmas Kruuse ütles riigikogu infotunnis, et riik kasvatab nii vilja kui ka teiste toiduainete varu. Kruuse möönis, et Vene agressioon Ukrainas on meie arvamust julgeolekust muutnud, ja tõdes, et varasemate valitsuste ajal on Eesti viljavaru olnud null.