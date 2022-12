Varematel aastatel on Rakvere Õhtukeskkooli juures töötanud ettevalmistuskursused keskharidusega noortele, kes tahavad järgmisel aastal astuda kõrgematesse koolidesse. Eelmisel aastal asi ebaõnnestus, sest registreerus vähem õpilasi, kui grupi avamiseks vaja oli. Tänavu proovitakse siiski grupp avada. Selleks on vaja vähemalt 30 inimest. Kursused on tasulised.