Uue nädala esimeses pooles pöörab ilm kõikjal sulale

Keskkonnaagentuuri teatel on esmaspäeva öösel pilves selgimistega ilm. Lääne-Eestis sajab vihma ja lörtsi, on jäiteoht, Ida-Eestis sajab lörtsi ja lund ning kohati tuiskab. Pärast keskööd sadu hõreneb. Puhub edela- ja läänetuul 6–10, puhanguti kuni 13, saartel ja rannikul 10–15, puhanguti kuni 20 m/s. Hommikuks tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kuni +3, Kagu-Eestis kuni –2 kraadi. Hommikul läheb külmemaks. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm, õhtupoolikul pilvisus hõreneb. Kohati sajab vihma, lörtsi või lund. Puhub edela- ja lõunatuul 6–11, saartel ja rannikul puhanguti 15, pärastlõunal saartel kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on –2 kuni +3, Lõuna-Eestis tuleb 4–7 kraadi külma.

Teisipäeva öösel pilvisus tiheneb. Saartele jõuab vihma- ja lörtsisadu, mis läheb üle lumeks ja laieneb edasi mandrile. Kohati tuiskab, on jäiteoht. Puhub edela- ja lõunatuul 6–12, saartel ja rannikul puhanguti 15, öö hakul saartel kuni 17 m/s. Hommikul tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis –1 kuni –4, saarte rannikul kuni +2, Ida-Eestis –5 kuni –10 kraadi. Hommikul läheb lääne pool soojemaks. Teisipäeva päeval on peamiselt pilves ilm. Lääne-Eestis sajab vihma ja lörtsi, Ida-Eestis aga lörtsi ja lund ning kohati tuiskab. Õhtul läheb sadu kõikjal üle vihmaks. On jäidet. Puhub edela- ja lõunatuul 5–10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 0 kuni +5, Ida-Eestis 0 kuni –5 kraadi. Õhtuks läheb soojemaks.