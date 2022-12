Aasta orhideeks kuulutati valge tolmpea

Taime õied paiknevad hõredas õisikus ja neid on tavaliselt 5–20, kohatud on ka üle 30 õiega isendeid, aga need on haruldased. Kellukat meenutava lumivalge õie huule alumine serv on tumekollane, kuid vahel esineb ka üleni valgete õitega isendeid. Täielikult avanenud õie läbimõõt võib ulatuda üle kahe ja poole sentimeetri. Selle näitajaga on ta suurimate valgete õitega orhidee kogu Euroopas. Lehti on valgel tolmpeal 6–10, need on enamasti kahekülgse asetusega, varre suhtes püstiselt kaldu või kuni peaaegu rõhtsad, kujult süstjad, terava tipuga ja kergelt renjad, toonilt kollakasrohelised. Taimede kõrgus jääb tavaliselt vahemikku 15–40 cm, harva võib see ulatuda ka üle 70 sentimeetri. Valge tolmpea maaaluseks osaks on lühike horisontaalselt paiknev risoom, millest lähtuvad nöörjad seeneniidistikuga kaetud juured. Lisaks seemnest paljunemisele võib ta järglasi anda vegetatiivsel teel – risoomil arenevate pungade abil.