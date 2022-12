Sauna panin – kaks küla läks

Meie maakonnas tulekahjude põhjuseid uuriv Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Tanel Sepajõe täpsustas, et kunagi olid need metalltorud korstnaks kasutamiseks lubatud. Nüüd enam mitte. "Toona kehtisid leebemad nõuded," sõnas ta ja tõi näite ühest kortermajast, millel oli metalltoru pandud läbi mitme korruse keldrist katuseni. See asendas siis trepikojas olevate korterite korstnat. Kirjeldatud olukord võib olla iseloomulik maapiirkondades, kus kaugkütet enam pole ja inimesed on sunnitud oma elamise soojendamiseks kasutama teisi küttekoldeid. "Ühekordse seinaga metalltoru korstnaks ei kõlba," rõhutas Sepajõe.