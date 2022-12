Ukraina koolinoored pidasid Rakveres jõulupidu

Ürituse avas Rakvere linnapea Triin Varek, kes rõhutas, et meil kõigil on üks ja ainus jõulusoov – et sõda Ukrainas lõppeks. "Kuigi see põhjus, miks olete Rakverre jõudnud, ei ole ju praegu rõõmus, loodan ma, et teil on Rakveres tore ja te tunnete ennast siin koduselt," sõnas linnapea, kelle tervitus tõlgiti sealsamas ukraina keelde. Linnapeale kinkis isetehtud "hea õnne nuku" 15-aastane Ukraina neiu Uliana Andrusyshyn.