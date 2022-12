Liitlaste jõulud Tapal: jõuluvanaks on võitluskaaslane, kuuse võib kokku panna arvutijuppidest

Jõuludeks valmistutakse ka Tapa sõjaväelinnakus, kus NATO liitlastest on teenistuses Prantsuse, Suurbritannia ja Taani sõdurid. Milline on sõduri jõulupuu, kas ta käib ka kirikus ning mida süüakse jõuluõhtul? Selgub, et võimalusi on mitmesuguseid.