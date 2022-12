Eeloleval talvel tuleb juhtohjad enda kätte võtta

Iga päev ei juurdle meist keegi selle üle, kes ma olen ja kust tulen. See, kust me tuleme, aitab meil mõista, kus me oleme, ja teha ka tulevikuplaane selle kohta, kuhu me jõuda tahame. Anne Tipner-Torni sõnul tuleb sel talvel keeruline periood, kus tuleb tõtt vaadata iseendaga ja leida üles see, mida meie hing päriselt soovib.